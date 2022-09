30 Settembre 2022 13:24

Messina: il Servizio Mobilità Urbana ha autorizzato per oggi, venerdì 30 settembre, il trasferimento dei Giganti Mata e Grifone

Il Servizio Mobilità Urbana del comune di Messina ha autorizzato per oggi, venerdì 30 settembre, alle ore 15, il trasferimento dei Giganti Mata e Grifone col seguente itinerario: partenza da piazza Unione Europea, via Garibaldi, via Battisti (in senso contrario rispetto al normale transito veicolare), via Catania fino a giungere al deposito.