Messina, rischio crollo massi sulla SP 140: “a breve inizieranno i lavori”

8 Settembre 2022 14:59

Il tratto pericoloso è quello tra i paesi di Fiumara e Salinà

I Consiglieri Comunali di Piraino finalmente hanno ricevuto una risposta. Dopo aver invitato la Città Metropolitana di Messina a voler dare pronta esecuzione ai lavori di messa in sicurezza del tratto stradale della SP 140 tra Fiumara e Salinà, minacciato, in località Don Vito, dal pericolo di crollo di pietre e massi anche di notevoli dimensioni, oggi qualcosa si è mosso: il competente servizio provinciale è stato a contatto con il Sindaco Maurizio Ruggeri che ha informato i responsabili della evoluzione dell’evento oggetto della segnalazione. E’ stato ha assicurato al primo cittadino che si procederà alla consegna formale dei lavori ed alla risoluzione del problema in tempi brevi.

Questa mattina infatti, alla presenza del funzionario della Città Metropolitana di Messina, la dott.ssa Anna Chiofalo, del direttore dei lavori, del direttore operativo e del legale rappresentante della ditta che eseguirà i lavori, si è svolto il sopralluogo sulla SP 140, nel tratto oggetto dell’intervento per la rimozione del masso pericolante. A breve, dopo tanto tempo, inizieranno i lavori.