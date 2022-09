Messina, Siracusano (Cento Passi): “fibrosi cistica, si tuteli l’eccellenza del Policlinico”

11 Settembre 2022 19:30

Le dichiarazione di di Domenico Siracusano, candidato nella lista dei Cento Passi della Sicilia, relativamente al reparto di eccellenza di fibrosi cistica del Policlinico di Messina

“Dall’assemblea dell’associazione volontari contro la fibrosi cistica di Messina si è alzato forte il grido di allarme, nelle parole ferme e determinate della Presidente Mariella Sciammetta, contro il rischio di perdita dei requisiti di eccellenza e di chiusura del reparto del Policlinico di Messina”, è quanto Domenico Siracusano, candidato alle elezioni regionali in Sicilia con la lista Cento Passi. “Siamo di fronte ad una esperienza trentennale, promossa dal prof. Giuseppe Magazzù, che rappresenta un punto di riferimento per la Sicilia e l’intero Meridione d’Italia. È inaccettabile, inconcepibile che una politica miope non riesca a vedere il lavoro di cura, straordinariamente competente ed efficace, portato avanti in questi anni”, rimarca Siracusano.

“Di fronte alle testimonianze di malati e famiglie, bisogna esercitare rispetto e mettere in campo ogni azione per difendere e salvaguardia un presidio pubblico di eccellenza contro speculazioni di varia natura. Si proceda con l’autonomia organizzativa e gestionale del reparto e la si smetta di giocare con la vita di centinaia di persone”, conclude.