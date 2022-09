Messina, Settimana Europea della Mobilità: presentato a Palazzo Zanca il programma delle iniziative

20 Settembre 2022 15:21

Messina, Settimana Europea della Mobilità 2022: presentato a Palazzo Zanca il programma delle iniziative promosse in città

Il programma delle iniziative organizzate da A.T.M. S.p.A. in collaborazione con il Comune di Messina nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità è stato illustrato oggi a Palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa, alla presenza del Sindaco Federico Basile, cui hanno preso parte l’Assessore alla Mobilità Urbana e ai Rapporti con A.T.M. Salvatore Mondello e il Presidente dell’Azienda Trasporti Messina Giuseppe Campagna. Nel corso dell’incontro è stata anche annunciata la nuova edizione dell’e-motorshow cui hanno partecipato da remoto in video conferenza il Vicepresidente della Commissione FIA Electric e New Energy e rappresentante di ACI Sport Angelo Raffaele Pelillo, il pilota automobilistico Massimo Arduini, e Vanni Odera campione mondiale di Motocross Freestyle. “Per il quarto anno il Comune di Messina aderisce alla Settimana Europea della Mobilità. A questa iniziativa – ha detto il Sindaco Basile – ci presentiamo da protagonisti perché in tema di mobilità abbiamo ricevuto ben quindici finanziamenti. Pertanto partecipiamo all’evento con un parco di progetti ed azioni per dare a Messina una visione di città diversa rispetto al passato, che non è quindi un appuntamento rituale, ma occasione per presentare idee, progetti e attività già svolte e in corso di realizzazione”. “La pianificazione e il sistema infrastrutturale rispetto al tema della mobilità procedono a passi spediti – ha aggiunto l’Assessore Mondello – e la realizzazione dei parcheggi di interscambio rappresenta l’accelerazione di questo percorso già avviato e che deve tenere conto di due elementi fondamentali, quali l’aspetto culturale e la pazienza. A tal fine, noi cittadini, rispetto al ruolo che ricopriamo, dobbiamo avere la consapevolezza di considerare il pedone al centro delle nostre scelte e delle nostre attività. Soltanto così riusciremo – ha concluso Mondello – a dare concretezza al tema centrale della mobilità sostenibile per contribuire al cambio di passo auspicato dall’Amministrazione comunale”.

Le iniziative in programma per la Settimana della Mobilità hanno già preso il via questo weekend a Piazza Cairoli – ha sottolineato il Presidente di ATM Campagna – con l’esposizione del bus storico dell’Azienda e di uno dei bus elettrici che viaggiano quotidianamente in città. I visitatori hanno avuto modo di conoscere le innovazioni messe in campo da ATM come la presenza a bordo del defibrillatore, il nuovo sistema di bigliettazione elettronica, la video sorveglianza dei mezzi e la presenza dello schermo che permette di veicolare le informazioni più importanti in tempo reale. Inoltre adulti e bambini hanno anche potuto esplorare i veicoli e ammirare moto, biciclette, scooter e altri mezzi innovativi messi a disposizione dai rivenditori messinesi”. Il calendario degli appuntamenti prosegue oggi pomeriggio, alle 17, al Palacultura con il convegno su “La Rivoluzione della mobilità sostenibile” un momento dedicato all’analisi delle nuove frontiere del trasporto pubblico; mentre giovedì 22, a conclusione della European Mobility Week, si svolgeranno dei corsi di sicurezza stradale presso la sede di ATM rivolti a bambini ed adolescenti realizzati da Automobile Club d’Italia in collaborazione con l’Azienda Speciale Messina Social City finalizzati a sensibilizzarli sulle regole della strada e sulle modalità d’uso di biciclette e monopattini. In merito all’organizzazione dell’e-motorshow che, in una veste diversa, abbraccerà le tematiche della sostenibilità, della sicurezza stradale e dell’inclusione sociale, riprendendo il tema “Better Connections” di questa edizione 2022 della Settimana Europea della Mobilità, il Presidente Campagna ha aggiunto “si tratta della conclusione di una prima parte del programma in quanto le iniziative promosse da ATM proseguiranno con l’esposizione di mezzi elettrici e vetture sportive nelle isole pedonali cittadine per offrire ai visitatori anche la possibilità di effettuare test drive accanto ad autentici piloti professionisti, e appuntamenti di moto& autoterapia dedicati ai diversamente abili per regalare momenti emozionanti accanto al campione Oddera”.