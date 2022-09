Messina, Settimana Europea della Mobilità: domani la presentazione delle iniziative

19 Settembre 2022 11:01

Settimana Europea della Mobilità 2022: domani la presentazione delle iniziative organizzate a Messina sino al 22 settembre

Anche quest’anno Messina ha aderito alla Settimana Europea della Mobilità con una serie di iniziative organizzate da A.T.M. S.p.A. in collaborazione con il Comune di Messina. Il programma degli eventi sarà presentato domani, martedì 20, alle ore 11.30, alla presenza del Sindaco Federico Basile, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca. All’incontro con i giornalisti prenderanno parte l’Assessore alla Mobilità Urbana e ai Rapporti con A.T.M. Salvatore Mondello e il Presidente dell’Azienda Trasporti Messina Giuseppe Campagna. Obiettivo degli eventi in calendario è illustrare i collegamenti tra i vari mezzi di trasporto per incentivare l’interscambio tra mezzi privati, trasporto pubblico e mobilità dolce.

La European Mobility Week è infatti finalizzata ad aumentare la consapevolezza e orientare la collettività all’utilizzo del trasporto pubblico e di altre modalità di mobilità sostenibili.