Messina, in atto in questi minuti sbarco di 240 migranti soccorsi ieri

30 Settembre 2022 14:08

Messina: in atto al molo Norimberga uno sbarco di 240 imgranti soccorsi dalla Guardia Costiera

E’ in atto al molo Norimberga di Messina lo sbarco di circa 240 migranti che si trovano a bordo della nave De Grazia della Guardia Costiera. I migranti sono stati soccorsi ieri sera al largo di Siracusa. Erano circa 700 su un barcone alla deriva. Gli altri sono stati fatti sbarcare a Catania ed Augusta (Siracusa). Accertamenti in corso per verificare la loro nazionalità, ma la maggior parte è costituita da egiziani. I minori a bordo della De Grazia sarebbero 67.

Nessuna donna. Le operazioni di accoglienza sono coordinate dalla Prefettura di Messina, con il coinvolgimento del Comune di Messina, delle forze dell’ordine, della Capitaneria di Porto, Usmaf, Asp, 118, Croce Rossa e volontari.