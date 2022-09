Un borgo messinese offre 5mila euro alle famiglie che si trasferiscono

24 Settembre 2022 12:32

L’idea particolare Comune di San Piero Patti, in provincia di Messina si pone l’obiettivo di ripopolare il territorio e incentivare la nascita di attività commerciali

Il problema dello spopolamento dei borghi attanaglia da tempo tutta la Sicilia. Per contrastare questo fenomeno è particolare l’iniziativa del Comune di San Piero Patti, in provincia di Messina: saranno assegnati 5 mila euro per le famiglie che decidono di trasferirsi nel territorio ed altri incentivi per le attività economiche. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Cinzia Marchello ha pubblicato recentemente tre avvisi pubblici che riguardano precisi ambiti di intervento, con relativi incentivi per attirare cittadinanza e attività commerciali con l’obiettivo di rilanciare il tessuto sociale ed economico del paese.

Il Comune di San Piero Patti, nello specifico, si è avvalso dei fondi previsti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i comuni marginali e in area interna: potrà assegnare dei contributi una tantum per 5.000 euro a famiglia (per un massimo di 6 nuclei familiari) a titolo di concorso per spese che dovranno riguardare l’acquisto e la ristrutturazione di immobili da adibire ad abitazione principale, per un periodo di almeno 3 anni. Un altro avviso, invece, è centrato sull’insediamento o il potenziamento delle attività economiche. Le risorse complessivamente stanziate saranno ripartite su due direzioni precise: per aziende già esistenti al di fuori del comune che decidono di aprire una nuova unità operativa all’interno del comune di S. Piero Patti (max 2 attività, contributo da 7.000 euro) oppure per l’avvio di nuove aziende con sede all’interno del comune (max 4 attività, contributo da 5.315 euro). Insomma, un’idea particolare per rispondere al problema dello spopolamento dei borghi, una realtà ormai diffusa sul tutto il territorio nazionale e merita particolare attenzione.