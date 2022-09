Messina: riorganizzazione della rete scolastica, convocata l’assemblea dei Sindaci della Città Metropolitana

22 Settembre 2022 15:18

Messina: appuntamento nel Salone degli Specchi, lunedì 26 settembre 2022 alle ore 10:00 in prima convocazione e, successivamente, alle ore 11:00 in seconda convocazione

Il Sindaco Metropolitano, dott. Federico Basile, ha convocato l’assemblea dei Sindaci della Città Metropolitana di Messina che dovrà procedere al rinnovo dei rappresentanti dei sette Sindaci che comporranno la Conferenza Provinciale per la necessaria definizione del dimensionamento della rete scolastica per l’anno 2023/2024. La riunione è stata fissata per lunedì 26 settembre 2022, alle ore 10:00 in prima convocazione e, successivamente, alle ore 11:00 in seconda convocazione, presso il Salone degli Specchi del Palazzo dei Leoni.

La partecipazione dei primi cittadini, anche con eventuale rappresentante delegato, dovrà riguardare esclusivamente un componente dell’Esecutivo della propria Amministrazione e non sono ammesse deleghe rilasciate ad Amministratori diversi dal Comune di riferimento.