Calcio, Messina: la nuova Real Contesse si iscrive alla Terza Categoria

8 Settembre 2022 21:34

I ragazzi di mister Mortillaro si sono già radunati al Gescal Stadium per prepararsi in vista del primo appuntamento ufficiale della stagione, in programma a metà ottobre

Ci sarà anche il Real Contesse ai nastri di partenza della prossima Terza Categoria organizzata dalla Delegazione provinciale Figc di Messina. La compagine del Presidente ed allenatore Daniele Mortillaro, recentemente fondata, ha formalizzato tutti gli adempimenti per garantire il ritorno nel mondo del calcio federale di una realtà sportiva che rappresentasse il popoloso villaggio della zona sud messinese. Un progetto a lungo termine che sta muovendo i suoi primi passi componendo una rosa all’altezza, con diversi giocatori che conoscono la categoria, con l’obiettivo di ben figurare già dall’attuale stagione che vedrà il suo calcio d’inizio tra poco più di un mese. Sono diversi i colpi di mercato piazzati nei giorni scorsi dal sodalizio gialloblù a partire, tra gli altri, da Jonathan Irrera, calciatore esperto con una lunga militanza in diverse società messinesi, l’ex Juvenilia Ernesto Barbaro, il terzino Silvio Mangraviti ed il portiere Antonio Siracusa appena prelevato dal Gescal. I ragazzi di mister Mortillaro si sono già radunati al Gescal Stadium per prepararsi in vista del primo appuntamento ufficiale della stagione, in programma a metà ottobre.

“Siamo davvero felici di aver dato vita a questa esperienza – esordisce Mortillaro – e la motivazione è fortissima. Vogliamo divertirci, ma sappiamo che lo possiamo fare soltanto facendo le cose per bene. Stiamo registrando tanti riscontri positivi di ragazzi che vogliono far parte di questo progetto e questo ci può solo inorgoglire, dandoci la convinzione che siamo partiti con il piede giusto. Ci metteremo a loro disposizione per garantirgli le condizioni ideali per esprimersi e fare calcio nella maniera migliore possibile adesso e nei prossimi anni. In questo momento ci stiamo guardando attorno per rinforzare ulteriormente l’organico aprendo le porte a chiunque volesse sposare la nostra causa ed i nostri valori. L’amore e la passione per il calcio saranno i sentimenti che accomuneranno tutti quelli che vestiranno questa maglia”.