Messina, Provenzano: “Navarra è un trasformista. De Luca? Fa solo pagliacciate” | INTERVISTA

22 Settembre 2022 14:42

Messina, Provenzano: “sul Ponte abbiamo votato in Parlamento per un collegamento stabile tra Calabria e Sicilia”

Ultimi due giorni di campagna elettorale in vista delle elezioni politiche di domenica 25 settembre. I vari dirigenti e candidati dei partiti stanno girando l’Italia per recuperare maggiore consenso possibile. In un’iniziativa a Messina, a Palazzo Zanca, il vice segretario nazionale del Partito Democratico, Giuseppe Provenzano, ha detto: “Navarra è un trasformista, il Pd non è un taxi. Il Ponte sullo Stretto? Abbiamo votato in Parlamento per un collegamento stabile tra Calabria e Sicilia ma tutto ciò non sia un’alibi per non fare le altre infrastrutture”.

“Le Regionali? Caterina Chinnici è la persona giusta a guidare la Sicilia. Devo dire che il Movimento 5 Stelle è stato irresponsabile a lasciare il campo progressista. Diciamo no a Schifani, con lui sarebbe un ritorno al passato, e De Luca, serve competenza e non pagliacciate”, conclude Provenzano.