Messina: prosegue la disinfestazione in città contro zanzare ed insetti nocivi

Messinaservizi continua la disinfestazione in città contro zanzare ed insetti nocivi, con il terzo ciclo nella zona Nord della città dal 14 al 16 settembre. Questi gli interventi previsti dalle ore 22 del 14 settembre ei quartieri e nelle seguenti zone: Torrente Trapani (da incrocio v.le Margherita al santuario Madonna di Trapani), v.le R. Margherita (dal torrente Trapani a incrocio via Palermo),via Palermo (da incrocio viale Regina Elena a Centro Neurolesi), viale Giostra, S. Michele, Ritiro, Q.to Manzoni, S. Chiara, Villa Lina, S. Jachiddu, Tre Monti, Villaggio Svizzero, viale R. Elena, Fornaci Altee Base, S. Licandro Annunziata (fino a Campo Italia), viale della Libertà (fino incrocio Annunziata). Il 15 settembre dalle 22 interventi nei quartieri e nelle zone: Villaggi Annunziata (lato destro fino a C/da Citola), Matteotti, Nuova Panoramica dello Stretto (fino a Granatari), via Consolare Pompea (fino a Mortelle), Ganzirri, Torre Faro, Curcuraci, Marotta, Torrente Pace, Torrente Guardia, Faro Superiore.

Infine dalle ore 22 di giorno 16 settembre 2022 nei quartieri e nelle zone: SS113, Castanea, Salice, Masse (S. Giorgio-Giovanni-Lucia-Nicola) Gesso, S.Saba, Acqualadroni, Rodia, Orto Liuzzo. Per la disinfestazione saranno utilizzati anche un atomizzatore a rimorchio, un atomizzatore a braccio rotante e un atomizzatore a spalla per le stradine non carrabili. Si raccomanda ai cittadini di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti, mettere al riparo animali domestici e da compagnia, chiudere finestre e balconi e lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano. Nel caso di condizioni meteorologiche avverse il programma su indicato potrebbe subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate.