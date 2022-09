Messina, l’amarezza di una paziente oncologica: “in città non esiste un ambulatorio per l’assistenza dei stomizzati, sono delusa ed abbandonata”

E’ estremamente delusa una donna di 55 anni, malata oncologia, la quale si lamenta che a Messina non esiste un ambulatorio per l’assistenza ai pazienti stomizzati. In una lettera rivolta all’Asp di Messina, al direttore generale Alagna, al direttore sanitario Sidoni, al direttore amministrativo Di Blasi, al Policlinico Martino, al direttore generale Bonaccorsi, al direttore sanitario Levita, al Papardo, al direttore generale Paino, al direttore sanitario Trimarchi, esprime tutta la sua amarezza:

Sono una paziente oncologica di 55 anni, sottoposta ad intervento di colostomia laterale. Sono una paziente oncologica stomizzata di 55 anni. Sono una paziente oncologica stomizzata di 55 anni profondamente delusa, amareggiata ed arrabbiata. Nella mia città, Messina, città metropolitana, non esiste un ambulatorio per l’assistenza ai pazienti stomizzati. Nei due principali poli ospedalieri, l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Gaetano Martino” e l’Azienda Ospedaliera Papardo, nonostante vengano effettuati interventi di stomia e nonostante siano praticate cure a pazienti stomizzati, non esiste un servizio ambulatoriale di assistenza specifica al paziente con stomia. La stomia è un’apertura creata chirurgicamente sull’addome per consentire la fuoriuscita degli effluenti nel caso in cui, a causa di un tumore, di una malattia infiammatoria cronica intestinale o un trauma, sia stato necessario rimuovere un tratto di intestino o dell’apparato urinario. Vivere con la stomia comporta adoperare una sacca di raccolta, adesa al proprio addome per contenere gli effluenti. Si tratta di una operazione necessaria per consentire di affrontare un difficile percorso di cura prima di tornare, possibilmente, ad una vita normale. Ebbene, allorché il paziente stomizzato ha necessità di assistenza per la stomia, a chi si può rivolgere, in assenza di un ambulatorio specialistico dedicato? Il senso di abbandono e di disperazione che io personalmente ho provato nel momento in cui ho avuto necessità di assistenza per una lesione allo stoma è stato infinito. Eppure, pazienti stomizzati, nei corridoi dei presidi ospedalieri cittadini, e non solo nei corridoi, ne ho incontrati numerosissimi, giovani e meno giovani, uomini e donne, con una o più patologie gravi e meno gravi ed ho sempre colto nelle loro parole il mio stesso dolore, il mio stesso sconforto e la mia stessa paura. Non manca in me nemmeno la rabbia profonda nei confronti di chi per funzioni, competenza e responsabilità avrebbe dovuto attivare ed organizzare un ambulatorio assistenziale, con almeno due infermieri specializzati, per dare risposta a questi pazienti che certamente l’intervento di stomia non lo hanno cercato, ma che, per la loro sopravvivenza, lo hanno dovuto subire e sono costretti a conviverci per un lasso di tempo più o meno

lungo o, addirittura, per sempre.

Non mancano sul campo le professionalità specializzate, che, occasionalmente e in regime di personale disponibilità e generosità, intervengono nei casi di emergenza, spesso con malumore dei colleghi che giudicano inopportuna tale attività non prevista e non dovuta (ciò che a me è personalmente accaduto). Il paziente stomizzato è una persona particolarmente fragile che, quantomeno nei casi di emergenza, deve sapere che la pubblica struttura ha, e deve avere, una possibile risposta da offrirgli. Abbandonare il paziente stomizzato al suo destino è un atto inumano che offende i principi di solidarietà che tengono unita la nostra società. Chiedo che tutte le Autorità sanitarie preposte si adoperino per attivare immediatamente un ambulatorio cittadino destinato alla assistenza dei pazienti stomizzati per le necessarie cure e medicazioni che lo stoma impone nel tempo e dare concreta tutela alla salute non solo come diritto fondamentale dell’individuo, ma anche come interesse della collettività. In basso, un documento dei “buoni intenti!”, reperito sul sito dell’A.I.STOM. – Associazione Italiana Stomizzati: mozione approvata nella seduta N.61 dell’11 aprile N. 175 – Istituzione di apposite strutture per i soggetti con incontinenza di varia origine, portatori di stomie per patologie di diversa natura. XIV Legislatura _ ARS Repubblica Italiana -Assemblea regionale siciliana

Una paziente

Maria Gabriella Lo Manto