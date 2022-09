Messina, Palazzo Zanca si illumina di verde per la XV Giornata nazionale sulla SLA

17 Settembre 2022 13:37

Messina: sabato 17 e per tutta la giornata di domani, domenica 18, Palazzo Zanca si colora di verde

In occasione della XV Giornata nazionale sulla SLA anche il Comune di Messina da stasera, sabato 17 e per tutta la giornata di domani, domenica 18, ha aderito all’iniziativa di Aisla onlus in collaborazione con Anci, Associazione nazionale comuni italiani e l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, illuminando il Palazzo Municipale di colore verde. L’Amministrazione comunale con il gesto simbolico di colorare di verde Palazzo Zanca, il colore della speranza, manifesta la volontà di contribuire a sensibilizzare l’attenzione della comunità cittadina su un tema particolarmente delicato con l’obiettivo di accendere la speranza di centinaia di malati in tutte Italia per trovare cure adeguate e le cause di una patologia neurodegenerativa, quale la SLA.