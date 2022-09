Messina, Palazzo Zanca si illumina di rosso per il disarmo nucleare

26 Settembre 2022 10:32

Palazzo Zanca illuminato di rosso in supporto alla Giornata mondiale per il disarmo nucleare

Oggi, lunedì 26, Palazzo Zanca sarà illuminato di luce rossa per dire no alle armi nucleari. Con la speciale illuminazione rossa del Palazzo municipale, il Comune di Messina aderisce alla Giornata mondiale per l’eliminazione delle armi nucleari rispondendo all’iniziativa congiunta di Croce Rossa Italiana e Associazione nazionale Comuni italiani a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di un mondo senza la minaccia di armi nucleari.

Nell’appello rivolto all’Amministrazione comunale il Comitato di Messina, sottolinea l’impegno della CRI per incrementare gli sforzi affinché sia diffusa nell’opinione pubblica la consapevolezza dell’importanza di una progressiva riduzione degli arsenali nucleari e della loro messa al bando, attraverso la campagna “Nuclear Experience – Croce Rossa Italiana per il disarmo nucleare” promossa assieme ad ANCI.