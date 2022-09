Messina, i nuovi orari delle Isole Ecologiche in vigore da lunedì

17 Settembre 2022 09:51

Isole Ecologiche: da lunedì 19 Settembre entreranno in vigore i nuovi orari al pubblico delle isole ecologiche cittadine

Messinaservizi Bene comune comunica che a partire dal prossimo lunedì 19 Settembre entreranno in vigore i nuovi orari al pubblico delle isole ecologiche cittadine. Pistunina e Gravitelli saranno aperte dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 13:00, e il martedì e il sabato saranno aperte anche dalle 13:00 alle 19.00. Le isole ecologiche di Spartà, Tremonti e Giampilieri resteranno aperte martedì, giovedì e sabato dalle 7 alle 13 e lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13:00 alle 19:00. L’isola ecologica di Pace invece resterà aperta dal lunedì al sabato, per le utenze commerciali dalle 7 alle 12, e per le utenze domestiche dalle 13 alle 19. Per ulteriori informazioni è consultabile il sito www.messinaservizibenecomune.it

Ricordiamo che in caso di guasti tecnici o per condizioni atmosferiche avverse, per i centri di raccolta potrebbe essere disposta la chiusura temporanea che verrà comunicata nella sezione news del sito e sulle pagine Social della società.