Messina, i NOMI degli eletti all’Ars. Spoglio ancora in corso – LIVE

27 Settembre 2022 11:31

Messina: i nomi degli eletti all’Ars, ma ancora il dato è parziale e non risolutivo

Mancano ancora varie sezioni e quindi il dato è parziale e non risolutivo, ma inizia a delinearsi la presenza dei messinesi all’Ars siciliana. Il gruppo di Cateno De Luca conquista 3 seggi: sicuro del posto il sindaco di Santa Lucia del Mela, Matteo Sciotto, per il secondo è “spareggio” tra l’ex sindaco di Lipari Marco Giorgianni ed il presidente di Sicilia Vera Pippo Lombardo. All’assemblea siciliana ci sarà ovviamente l’ex sindaco di Messina, arrivato secondo nella sfida tra candidati presidenti. Delusione per Danilo Lo Giudice, seppur ha preso tanti voti di preferenza, resterà fuori dal parlamento siciliano a causa del mancato superamento del quorum della lista Sicilia Vera.

In Forza Italia è arrivato primo Tommaso Calderone, che però, eletto alla Camera, lascerà il suo posto a Bernardette Grasso. Un seggio anche a Fratelli d’Italia, sarà Pino Galluzzo, con Elvira Amata eletta grazie al “listino”. Conquista un posto all’Ars il Partito Democratico, è sfida tra Calogero Leanza e Nino Bartolotta. Secondo mandato consecutivo per Luigi Genovese, figlio dell’ex sindaco di Messina, che sarà eletto con la lista degli Autonomisti. Nel Movimento 5 Stelle è sfida tra tra Antonio De Luca e Vera Giorgianni. Nella Lega-Prima l’Italia sarà eletto Pippo Laccoto.