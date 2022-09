Messina, è morto l’Ing. Roberto D’Andrea. L’ordine: “tutti costernati dalla notizia”

14 Settembre 2022 11:08

Il professionista, molto conosciuto e rispettato a Messina, si è spento all’età di 56 anni

Lutto in queste ore per la comunità messinese, si è spento all’età di 56 anni l’Ingegnere Roberto D’Andrea. Professionista molto conosciuto, era stimato per le grandi doti umani oltre che lavorative. A diffondere la notizia è stato l’ordine degli Ingegneri di Messina, che tramite il presidente Santi Trovato scrive sulle pagine social: “è mancato l’amico e collega Roberto D’Andrea , figlio di Andrea e fratello di Sergio. Siamo davvero tutti costernati. Gli ingegneri messinesi si stringono accanto alla famiglia in questo momento di grande dolore”.

Chi aveva avuto il piacere di conoscerlo, parla di Roberto D’Andrea come un professionista serio e ultra preparato, disponibile ed umile con tutti. “Professionalmente una spanna sopra, persona perbene (d’altri tempi), come tutta la sua famiglia. Una grande perdita per la città, Roberto D’Andrea un abbraccio forte, mi mancherai tanto, punto di riferimento”, è il cordoglio di un amico. Impegnato per molto tempo nell’attività dell’Inarsind, il sindacato dei liberi professionisti ingegneri e architetti, l’ing. D’Andrea ha collaborato con le istituzioni sul tema dell’urbanistica a Messina, ottenendo riconoscimenti e ottimi risultati. Sicuramente un professionista che mancherà alla comunità, ora stretta rispettosamente al dolore della famiglia.