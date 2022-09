Messina, travolto da un’auto: 87enne muore dopo tre giorni in ospedale

12 Settembre 2022 15:03

Inizialmente ricoverato al Policlinico, a causa delle gravi condizioni di salute, è stato poi trasferito all’ospedale Piemonte, ma i medici non sono riusciti a salvarlo nonostante tutti gli sforzi possibili

Non ce l’ha fatta l’87enne travolto sabato scorso da un’auto in via La Farina, a Messina. L’anziano stava attraversando la strada, quando la vettura condotta da un 48enne lo ha centrato in pieno. Inizialmente ricoverato al Policlinico, a causa delle gravi condizioni di salute, è stato poi trasferito all’ospedale Piemonte, dove però i medici non sono riusciti a salvarlo nonostante tutti gli sforzi possibili. Il cuore dell’uomo ha smesso di battere in queste ore.

A pesare maggiormente un grave trauma facciale, sommato a varie ferite e fratture registrate in varie parti del corpo. Soltanto ieri il conducente si è costituito presentandosi alla caserma Di Maio della Polizia municipale, accompagnato dal suo avvocato di fiducia. L’uomo è sotto la lente d’ingrandimento delle indagini, avrebbe affermato di aver chiamato il 118 dopo l’incidente e di essersi allontanato, ma questa versione non convince le autorità che lo hanno denunciato. Saranno gli investigatori a stabilire se l’uomo può essere accusato di mancato soccorso e omicidio colposo stradale.