Messina, linee guida per la formazione dei regolamenti edilizi comunali

12 Settembre 2022 11:45

Le nuove linee guida per la formazione dei regolamenti edilizi comunali

“Facendo seguito alla precedente comunicazione riguardo il Regolamento Tipo Edilizio Unico e l’imminente scadenza del 01/10/2022, data entro la quale i comuni possono recepire con modifiche il regolamento, si trasmettono le LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI redatte dal Centro Regionale Studi Urbanistici (CERSU) al quale partecipa come Vicepresidente l’ing. Nunzio Santoro e come componente del direttivo l’ing. Giampaolo Villari, entrambi componenti del CEPSU della città di Messina.

Le Linee Guida possono costituire un primo supporto all’attività degli Uffici Tecnici Comunali che dovranno formulare la delibera da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale. L’Ordine degli ingegneri rimane comunque a disposizione degli Uffici tecnici dei comuni della provincia per approfondire la materia e se del caso ad aggiornare le linee guida. I Comuni interessati possono contattare l’Ordine degli Ingegneri con mail all’indirizzo info@ordingme.it”. È quanto si legge in un comunicato stampa a firma dell’ing. Nunzio Santoro (Vicepresidente Cersu) e dell’ing. Santi Trovato (Presidente dell’Ordine).