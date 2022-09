Messina: investito sulla Panoramica da un’auto pirata, giovane trasportato in ospedale

6 Settembre 2022 08:48

Messina: centauro investito sulla Panoramica dello Stretto, indagini della Polizia Metropolitana per individuare il responsabile

Scontro tra un’auto ed una una vespa di colore bianco, questo pomeriggio, sulla Panoramica dello Stretto a Messina, all’altezza del km 7,250 in direzione nord. Il responsabile dell’incidente si allontanava senza prestare soccorso al giovane centauro che, trasportato al vicino ospedale Papardo, ha avuto applicati quaranta punti di sutura al piede sinistro.

Sul posto è intervenuta la Polizia Metropolitana che, raccolti tutti gli elementi utili, ha avviato le indagini per individuare l’automobilista che, nel caso in cui non si dovesse presentare nelle ventiquattro ore successive al fatto, rischia l’arresto ed una pena fino a tre anni.