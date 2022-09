Messina, incendio al centro commerciale Today: fiamme distruggono un negozio di scarpe

6 Settembre 2022 11:13

L’episodio è avvenuto intorno alle 4.30 di oggi, a scatenare il rogo probabilmente un cortocircuito

Un incendio si è innescato questa notte, intorno alle ore 4.30, all’interno del negozio Scarpe&Scarpe situato nel centro commerciale Today situato sulla ex SS114, a Messina. Sul luogo sono intervenute due squadre di vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, mentre i carabinieri hanno già avviato le indagini per stabilire le cause del rogo. Probabilmente si è trattato di un cortocircuito. Attualmente tutta la struttura è rimasta priva di corrente elettrica, quindi le attività si sono fermate sia per clienti che dipendenti.

Secondo quanto appreso, sono diverse le attività attigue al negozio interessato che hanno ricevuto danni all’impianto elettrico, quindi per le aziende è in corso anche la stima dei danni subiti.