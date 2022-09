Incendio allo svincolo Messina Centro: chiuso l’ingresso autostradale | FOTO

19 Settembre 2022 12:27

Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e di due elicotteri

Difficoltà per gli automobilisti messinesi questa mattina. Un incendio si è abbattuto sulle vegetazione delle colline di Camaro, nei pressi dello svincolo Messina Centro, e sono in corso proprio in questi minuti le operazioni dei Vigili del Fuoco. Non sono ancora chiare le cause che hanno generato il rogo, ma il fumo nero che si è sprigionato è ben visibile dalla diverse zone della città ed è stato necessario l’intervento anche degli uomini della Forestale e di due elicotteri.

Per favorire le operazioni di spegnimento l’entrata autostradale Messina centro è momentaneamente chiuso.