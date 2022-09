22 Settembre 2022 16:05

Messina: l’ufficio sarà caratterizzato da spazi più ampi e da un nuovo arredamento moderno, funzionale e più accessibile

Sarà inaugurato domattina alle 9 a Messina, alla presenza del Sindaco Basile e degli assessori Gallo e Mondello, il nuovo ingresso per gli utenti e sede dell’ufficio informazioni, presso il palazzo in Via La Farina n 336.

L’ufficio sarà caratterizzato da spazi più ampi e da un nuovo arredamento moderno, funzionale e più accessibile.