Messina, il Prefetto ed il sindaco inaugurano il nuovo anno scolastico

16 Settembre 2022 09:04

Messina: il Prefetto Di Stani, il Sindaco Basile ed il Provveditore Vadalà inaugurano il nuovo anno scolastico

Lunedì prossimo, 19 settembre, anche a Messina avverrà la simbolica inaugurazione del nuovo anno scolastico, in coincidenza con la data ufficiale dell’inizio delle lezioni, già da tempo fissata per le scuole della Regione Siciliana. Alle ore 9,30 il provveditore Stello Vadalà si recherà nel plesso della Scuola Primaria di Bisconte dell’Istituto Comprensivo La Pira – Gentiluomo dove, assieme alla dirigente Luisa Lo Manto, riceverà il prefetto Cosima Di Stani ed il sindaco Federico Basile. Successivamente, alle ore 10 e 30, analoga cerimonia si svolgerà nell’Istituto Comprensivo Villa Lina – Ritiro diretto da Maria Concetta D’Amico.

Scopo dell’iniziativa presenziare al suono della prima campanella per attestare la vicinanza delle Istituzioni locali a tutte le scuole di Messina e provincia, in particolare a quelle che operano in contesti socio – culturali fragili.