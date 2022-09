Messina-Giugliano, è partita la prevendita: info e prezzi dei biglietti

26 Settembre 2022 21:57

Info e prezzi dei biglietti per il match di sabato tra Messina e Giugliano

È scattata la prevendita per la partita Messina-Giugliano, in programma sabato 1 ottobre alle ore 14.30 allo stadio Franco Scoglio. I biglietti si possono acquistare online sul sito di postoriservato.it e in tutti i punti vendita PostoRiservato reperibili al link: https://www.postoriservato.it/punti-vendita-it.html

I prezzi per i biglietti in occasione della gara saranno i seguenti:

Curva Sud: € 10, più diritti di prevendita;

Tribuna Centrale A: € 20, più diritti di prevendita;

Settore ospiti: € 10, più diritti di prevendita.

Ingresso gratuito per i bambini sino ai 6 anni (nati negli anni dal 2016 in poi)

Per quanto riguarda le tariffe a prezzo ridotto esclusivamente per la curva, invece:

Dai 7 ai 15 anni (nati negli anni dal 2008 al 2015): € 5 (per chi non è inserito in altre iniziative promozionali) più diritti di prevendita;

Donne e over 65 (dal 1957 in giù) in curva: € 7 più diritti di prevendita;

La società comunica che, in attesa del completamento dei lavori di adeguamento, resterà chiuso il settore di Tribuna B e gli abbonati potranno accedere in Tribuna A.