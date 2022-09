Da Ganzirri al tetto del mondo: il messinese Ficarra conquista l’oro nel canottaggio

23 Settembre 2022 17:55

I siciliani Giovanni Ficarra e Alessandro Durante, portacolori del Circolo canottieri Peloro e del Telimar Palermo, vincono l’oro nel due senza pesi leggeri maschile al termine di una gara sempre dominata

La Sicilia sale sul tetto del mondo ai mondiali di canottaggio, ed esulta anche Messina. A Racice, in Repubblica Ceca, Giovanni Ficarra e Alessandro Durante, portacolori del Circolo canottieri Peloro e del Telimar Palermo, vincono l’oro nel due senza pesi leggeri maschile al termine di una finale strepitosa che li ha visti protagonisti dal primo all’ultimo dei 2000 metri. I due sportivi fanno l’Italia è campione del mondo al termine di una regata ricca di emozioni, condotta sempre in testa e mantenendo costantemente un ritmo di colpi molto alto. La disciplina nella quale concorrevano era riservata ai pesi leggeri, il due senza specialità, che prevede di utilizzare un solo remo per atleta. La coppia di azzurri ha avuto la meglio sugli altri cinque equipaggi avversari che hanno preso parte alla finale. Sul podio anche Ungheria e Repubblica Ceca.

Per lo splendido risultato è festa nella città di Messina, anche il sindaco Federico Basile ha celebrato Giovanni Ficarra con un post sui social. L’atleta peloritano non è nuovo a questo tipo di successi: cinque volte campione italiano di canottaggio under 23, era stato accolto in passato dal rettore dell’UniMe Salvatore Cuzzocrea. Laureato presso il Corso in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate dell’ateneo messinese, Ficarra rappresenta un orgoglio per l’intera città.