Messina, grave dopo incidente stradale: la studentessa Giovanna Deani dimessa dal Policlinico

24 Settembre 2022 13:52

“Finalmente ritorno a casa, ringrazio chi mi è stato vicino”: la lettera della giovane studentessa che ha superato dopo circa tre mesi le terribili ferite riportate

La giovane Giovanna Deani, pilastro portante dell’associazione UNIxME, dopo il grave incidente stradale che l’ha coinvolta lo scorso luglio a Santa Teresa di Riva è stata dimessa dal policlinico di Messina. Lo rende noto l’organizzazione studentesca in cui riveste il ruolo di Consigliere. “È uscita dall’ospedale più forte e bella di prima, con quel suo grande sorriso e la sua immensa dolcezza che l’hanno sempre contraddistinta, vogliosa di iniziare una nuova vita. Ha deciso di ringraziare tutti gli studenti per la vicinanza attraverso una lettera che vi riportiamo. FORZA GIOVANNA”, scrivono i colleghi dell’università che in un post riportano la sua lettera:

“Finalmente dopo due lunghi mesi di pianti, di alti e bassi e di sconforto, con grande gioia posso annunciare il mio ritorno a casa. È stato molto emozionante e toccante aver lasciato il mio letto d ospedale e la Mia camera che si affacciava sui monti messinesi e poter vedere la luce del sole e I miei affetti più cari. Ormai anche I muri dell’ospedale si erano stancati delle mie continue repliche “voglio tornare a casa” e questo sogno con immensa felicità si è avverato. In questo lungo periodo ho sentito la mancanza delle cose più semplici che alle volte riteniamo forse troppo banali. Ho capito ancora una volta l’importanza della vita e delle piccole cose. A questo proposito faccio riferimento al CARPE DIEM” di Catullo che ci invita a vivere il momento e cogliere l’attimo. Adesso sono pronta a godermi ogni giorno della mia nuova vita, anche se non così semplice, ma mi sento comunque pronta. Ringrazio tutte le persone, colleghi universitari e non, che mi sono stati particolarmente vicino, in questa situazione non facile per me. E adesso un augurio speciale che faccio a me stessa è ‘Ad Maiora Semper'”.