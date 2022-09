Messina, la FIADEL scrive all’Ospedale Papardo: “chiediamo incontro urgente”. I motivi

5 Settembre 2022 18:27

L FIADEL scrive all’Ospedale Papardo, chiedendo un incontro urgente pe chiarimenti sulla funzione di alcuni lavoratori della società “Pulitori ed Affini”

La FIADEL scrive alla direzione dell’Ospedale Papardo per chiedere chiarimenti circa la funzione di alcuni lavoratori della società “Pulitori ed Affini” che ha in appalto il servizio di pulizie ma che in effetti svolgono anche funzioni non inerenti tale mansione. In particolare, si legge, “sembrerebbe da anni tali lavoratori svolgono anche funzioni di ausiliario con turni regolari nel blocco operatorio e nelle aree ad alto rischio. Tale situazione è ben nota a codesta Azienda e a tutto il personale medico e paramedico”, scrive Clara Crocè alla direzione.

A tal proposito FIADEL chiede un incontro urgente con la direzione dell’ospedale Papardo.