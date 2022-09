Messina: Festival “Il risveglio”, oggi la presentazione a Palazzo Zanca

20 Settembre 2022 09:10

Il progetto è promosso dal Coro Lirico Siciliano in collaborazione con Tao SCS (Servizi per la Cultura e lo Spettacolo), con il contributo del Comune di Messina nell’ambito del progetto per le “periferie” del Ministero per la Cultura

Si terrà oggi, martedì 20, alle ore 11, nella Sala Ovale “Antonino Caponnetto” di Palazzo Zanca, la conferenza stampa di presentazione del cartellone dell’edizione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra “Il risveglio”, una programmazione di concerti e spettacoli che si svolgeranno dislocati sul territorio della III Municipalità. Parteciperanno il Vicesindaco Francesco Gallo e l’Assessore alla Cultura Enzo Caruso, il Presidente della III Municipalità Alessandro Cacciotto unitamente al Consiglio, il Presidente del Coro Lirico Siciliano Alberto Munafò – Siragusa e Giuseppe Ministeri per Tao SCS.

