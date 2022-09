Messina, organizzato un evento di Tennis per non vedenti: tutte le info

13 Settembre 2022 11:36

Weekend promozione di “Blind Tennis” (Tennis per non vedenti) organizzato a Messina per il fine settimana

L’ A.S.D. Aurora “Messina” ed il FISPIC (Federazione Italiana paralimpici per ipovedenti e ciechi) in collaborazione con la U.I.C.I. di Messina e con il patrocinio dell’Unione Italiana dei Ciechi e egli Ipovedenti-Consiglio Regionale Siciliano ONLUS, hanno il piacere di annunciare la realizzazione di un evento promozionale di Blind Tennis (tennis per non vedenti) che si terrà presso la palestra dell’IIS Verona Trento di Messina ubicato in via Ugo Bassi n. 73. Grazie all’impegno del FISPIC è stato possibile far venire in Sicilia due tecnici, i quali terranno due sessioni di approccio alla disciplina.

I turni sono così suddivisi:

Il primo, venerdì 16 settembre dalle 15:00 alle 18:00 e sabato 17 dalle 09:00 alle 12:00;

dalle 15:00 alle 18:00 e sabato 17 dalle 09:00 alle 12:00; Il secondo sabato 17 settembre dalle 15:00 alle 18:00 e domenica 18 dalle 09:00 alle 12:00;

Il weekend promozionale, ovviamente, è aperto ai soci di tutte le sezioni provinciali della regione Sicilia.