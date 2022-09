Messina, domenica processione per la Madonna delle Grazie: le disposizioni viarie

8 Settembre 2022 13:20

In occasione della processione in onore della Madonna delle Grazie e delle Gravidelle, prevista per domenica 11 settembre, il Comune di Messina ha diffuso una nota con le strade interessate dall’interdizione al transito veicolare e al divieto di sosta

Il Servizio Mobilità Urbana della città di Messina ha previsto domenica 11, limitazioni viarie, in occasione della processione in onore della Madonna delle Grazie e delle Gravidelle con impegno del seguente percorso: partenza alle ore 18 dalla chiesa parrocchiale a Gravitelli, vie Pietro Castelli, piazza Versaci, Pietro Castelli e rientro in Chiesa. Si provvederà pertanto all’interdizione al transito veicolare delle strade interessate limitatamente al passaggio della processione.

Divieto di sosta per un tratto sul lato est della carreggiata est di via La Farina

Per consentire l’occupazione temporanea di suolo pubblico per operazioni di carico e scarico attrezzature durante i lavori di ristrutturazione di un immobile, sono previste limitazioni viarie. Pertanto da lunedì 12 settembre sino a martedì 11 ottobre vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato est della carreggiata est di via La Farina, per un tratto di 14,40 metri, in corrispondenza dei numeri civici 99, 101 e 103.