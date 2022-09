29 Settembre 2022 17:09

Messina: il Consiglio comunale tornerà a riunirsi in seduta urgente per proseguire l’attività deliberativa

Domani, venerdì 30 settembre, alle ore 16, il Consiglio comunale tornerà a riunirsi in seduta urgente per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono all’ordine del giorno la proposta di deliberazione n.341 del 29.09.2022, avente ad oggetto “Adottare il Regolamento Edilizio Tipo Unico della Regione Siciliana per il Comune di Messina”.