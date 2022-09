Messina: domani seduta aperta di Consiglio comunale sul Piano Generale del Traffico Urbano

6 Settembre 2022 09:52

Messina: il Civico consesso è convocato in seduta aperta, su richiesta dell’Assessore ai Servizi Territoriali ed Urbanistici Salvatore Mondello. In Aula sarà illustrato il Piano Generale del Traffico Urbano

Il Consiglio comunale di Messina, tornato ieri pomeriggio a riunirsi in seduta urgente per proseguire l’attività deliberativa, ha approvato, con 26 voti favorevoli, nessuno contrario e nessun astenuto, la ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 219 del 9/8/2022 avente ad oggetto “Variazione urgente Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024, ex art. 175 TUEL. Successivamente l’Aula ha accolto tre proposte di deliberazione di riconoscimento debiti fuori bilancio.

Domani, mercoledì 7, alle ore 15, il Civico consesso è convocato in seduta aperta, su richiesta dell’Assessore ai Servizi Territoriali ed Urbanistici Salvatore Mondello. In Aula sarà illustrato il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU).