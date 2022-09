Messina, Fondo Pugliatti nel degrado. I cittadini si lamentano: “dimenticati da tutti” | FOTO

17 Settembre 2022 10:57

Gli abitanti della zona segnalano la grave condizione in cui versano strade e marciapiedi

Via Arte della stampa e Via Marecchia, nella zona di Fondo Pugliatti, a Messina, versano in una grave condizione di degrado. I cittadini lamentano mancanza di pulizia e di manutenzione di strade e marciapiedi, che rende difficoltosa la vita di tutti i giorni: “sembra di essere dimenticai da tutti. La spazzatura da tre mesi non si raccoglie. Tante erbacce che nascondono il marciapiede, e non può mancare la recinsione di due buche. Povera Messina e poveri Messinesi”, lamentano gli abitanti del posto.

Le foto della situazione nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo, la speranza è che la segnalazione dei cittadini possa trovare riscontro.