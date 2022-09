Messina, De Luca (M5S): “svolta storica per i lavoratori Ex Ferrotel ed ex Servirail e per i precari del Cas

20 Settembre 2022 17:15

Messina, De Luca (M5S): “finalmente buone notizie per i lavoratori Ex Ferrotel ed ex Servirail e per i precari storici del Cas”

“Finalmente buone notizie per i lavoratori Ex Ferrotel ed ex Servirail e per i precari storici del Cas. Dopo settimane di stallo, nelle ultime 24 ore si sono sbloccate le due vertenze simbolo delle lotte condotte in questi cinque anni, per le quali mi sono battuto con la massima determinazione, anche di fronte ad ostacoli che sembravano insormontabili”. Così in un comunicato stampa il deputato regionale uscente del Movimento Cinque Stelle Antonio De Luca. “Nella giornata di ieri- spiega il parlamentare regionale – il Cas ha provveduto ad effettuare le convocazioni agli Ex Ferrotel ed ex Servirail, che potranno adesso tornare a lavorare e guardare al futuro con maggiore ottimismo. Come previsto nell’emendamento proposto dal sottoscritto e votato dall’Ars nell’ambito dell’approvazione della finanziaria, queste maestranze si occuperanno del rafforzamento dei servizi di vigilanza e dei lavori di manutenzione stradale del Consorzio Autostrade Siciliane”.

“In queste ore – continua l’on. Antonio De Luca – si è sbloccato anche l’iter del concorso per l’assunzione di 105 agenti tecnici esattori nel biennio 2022/2023: proprio oggi il Cas ha finalmente pubblicato la lista degli ammessi alla selezione pubblica per titoli e prova di idoneità. I vincitori, una volta redatta la graduatoria finale, lavoreranno in regime di part time al 25%, con svolgimento delle attività per un periodo predeterminato di 6 mesi continuativi per anno e con un numero di ore mensili pari al 50% di un dipendente con profilo analogo in regime di full time. Dopo anni di angoscia e diritti non riconosciuti – conclude il deputato pentastellato – finisce il calvario degli ex Ferrotel e Servirail e dei lavoratori stagionali del Cas. Inutile dire che sono particolarmente orgoglioso di aver dato un contributo determinante affinché oggi si arrivasse a questo risultato storico. In giornate come queste mi rendo conto di quanto sia gratificante fare politica con il solo obiettivo di dare risposte concrete ai problemi dei cittadini”.