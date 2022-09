Messina-Crotone 1-4: ancora Kargbo, i rossoblu dilagano! | LIVE

4 Settembre 2022 21:11

Acr Messina-Crotone, tutti gli aggiornamenti in tempo reale del match e, a fine gara, tabellino e pagelle

Primo giorno di scuola. Comincia il campionato del Messina e anche quello del Crotone. L’esordio è allo stadio Franco Scoglio, per la prima ufficiale di due squadre con obiettivi e aspettative diverse. I peloritani per confermarsi e migliorarsi, dopo la salvezza nella scorsa stagione, con un esperto in panchina come Auteri; i pitagorici per rilanciarsi dopo il doppio salto all’ingiù. La squadra di Lerda, ritornato nella panchina calabrese a distanza di anni, ha in mano una grande squadra, considerata tra le favorite per la promozione, al pari dei “cugini” catanzaresi. Compito dei peloritani è, oggi, provare a rovinarne l’inizio. StrettoWeb seguirà, anche per questa stagione, il Messina, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale di ogni partita: dalla cronaca testuale live a tabellino e pagelle finali.

Messina-Crotone, la cronaca testuale live

52′ – INCUBO MESSINA, IL CROTONE FA POKER! Ancora pallone in mezzo, ancora maglie larghe della difesa, e anche il piccolo Kargbo può battere Daga di testa. Non siamo nemmeno all’ora di gioco è già la partita è virtualmente chiusa.

47′ – SUBITO 1-3 PER IL CROTONE: Tribuzzi fa tris, qualche secondo dopo il clamoroso palo di Chiricò. Palla in mezzo, il 19 la prende di testa, Daga respinge ma poi il tap-in è facile. Secondo tempo tutto il salita per il Messina.

46′ – Comincia la ripresa di Messina-Crotone, si riparte dall’1-2. C’è un cambio per parte: Curiale per Catania nei locali e Awua per Giannotti negli ospiti.

SECONDO TEMPO

45’+2 – L’arbitro fischia la fine dopo due minuti di recupero: termina il primo tempo col Crotone avanti in rimonta.

46′ – IL CROTONE LA RIBALTA, E’ 1-2! Kargo inventa, la difesa respinge male, lo stesso ex Reggiana tira una sassata verso la porta e completa la rimonta dei calabresi a ridosso dell’intervallo. Dalla tribuna, qualche bottiglietta cade in campo, provocando attimi di confusione.

42′ – Il Messina vicino al nuovo vantaggio: servito Catania in profondità, l’attaccante conclude di destro, da posizione un po’ defilata, ma la palla finisce alta. Si attende a breve il recupero.

35′ – Dopo i primi 25 minuti, poveri di occasioni, incredibile quanto accaduto nei successivi dieci: due rigori, di cui uno fallito, e due gol. La partita si infiamma.

34′ – Dopo il gol, scaramucce in campo tra i calciatori: ad avere la peggio è il ds del Messina Pitino, espulso.

32′ – IL CROTONE PAREGGIA! Questa volta Chiricò non sbaglia: stesso movimento, sempre col sinistro e sempre a destra del portiere, questa volta spiazzato. E’ già 1-1.

31′ – Ancora rigore per il Crotone! Neanche il tempo di festeggiare che l’arbitro assegna un altro tiro dal dischetto al Crotone: è Daga ad entrare in ritardo sull’avversario, spuntato da dietro ai difensori.

30′ – SI SBLOCCA IL MATCH, IL MESSINA VA IN VANTAGGIO! Gol sbagliato, gol subito: un classico. Dopo il rigore fallito da Chiricò, passano i padroni di casa con Marino, bravo a raccogliere di testa il cross dalla sinistra di Versienti.

26′ – ALTO! Clamoroso errore di Chiricò dal dischetto: l’attaccante dei calabresi scivola al momento del tiro, il corpo rimane all’indietro e il pallone finisce alto sopra la traversa.

25′ – Calcio di rigore per il Crotone! Tribuzzi scappa via verso la porta in gran velocità, contatto con Konate e per l’arbitro non c’è dubbio: dal dischetto Chirico.

19′ – Primo giallo anche in campo, è per il Messina: fallo di Versienti, ammonito.

13′ – Giallo per mister Auteri: qualche protesta di troppo verso l’arbitro, il quale estrae il giallo.

12′ – Triplo corner di fila per il Crotone, ma nulla di fatto.

7′ – Nessuna occasione in questo avvio, ma entrambe le squadre si mostrano abbastanza propositive e tutt’altro che rinunciatarie. Buona cornice di pubblico al Franco Scoglio: sono circa 6 mila i presenti, un numero decisamente superiore alle medie dell’anno scorso.

1′ – Comincia il match e anche il campionato di Messina e Crotone!

PRIMO TEMPO

Messina-Crotone, le formazioni ufficiali

MESSINA: 1 Daga, 4 Marino, 6 Fofana, 7 Grillo, 10 Balde, 14 Konate, 17 Filì, 19 Angileri, 20 Catania, 23 Trasciani, 27 Versienti. A disp.: 22 Lewandowski (GK), 5 Berto, 9 Zuppel, 11 Curiale, 15 Ferrini, 16 Camilleri, 21 Piazza, 24 Nicosia, 26 Fazzi, 28 Fiorani, 70 Napoletano. All. Auteri.

CROTONE: 22 Branduani, 2 Giron, 3 Cuomo, 5 Golemic, 7 Giannotti, 9 Gomez, 10 Petriccione, 19 Tribuzzi, 24 Kargbo, 26 Calapai, 32 Chiricò. A disp.: 1 Dini (GK), 12 Gattuso (GK), 6 Bove, 11 Bernardotto, 13 Vitale, 15 Papini, 20 Rojas, 23 Crialese, 25 Filosa, 29 Cantisani, 37 Panico, 77 Pannitteri, 86 Awua, 93 Tumminello. All. Nardecchia (Lerda squalificato).