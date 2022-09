Messina, esordio da incubo: pokerissimo Crotone al Franco Scoglio, finisce 2-4!

4 Settembre 2022 22:13

Acr Messina-Crotone, tutti gli aggiornamenti in tempo reale del match e, a fine gara, tabellino e pagelle

Non proprio l’esordio sognato, non proprio il più bello di sempre. E’ quello del Messina, che bagna il debutto stagionale con un pesante 2-4 interno contro il Crotone. Non proprio una squadra-materasso, oggi al Franco Scoglio, ma i tifosi presenti non si aspettavano probabilmente questo passivo.

La partita. Al netto di una prima mezz’ora tranquilla, nella seconda parte di primo tempo match si infiamma e accade di tutto: rigore Crotone e Chiricò scivola e manda alle stelle; poi di testa l’ex Reggina Marino fa 1-0; ma neanche il tempo di festeggiare che c’è un nuovo rigore per il Crotone, che questa volta Chiricò realizza. Il primo tempo si chiude poi con la giocata di Kargbo, che fa 1-2 prima del duplice fischio. E’ ad inizio ripresa, però, che la gara cambia e comincia l’incubo peloritano: palo di Chiricò, tap-in di Tribuzzi, poker del neo entrato Awua. E’ 1-4 e siamo solo al 52′. Gara praticamente chiusa, non basta infatti la rete di Konate. Finisce così.

Messina-Crotone 1-4, tabellino e pagelle

MESSINA (3-4-3): Daga 4.5; Angileri 4, Trasciani 4, Filì 4; Konate 6, Marino 6 (dal 63′ Fiorani 6), Fofana 5, Versienti 5.5 (dal 77′ Piazza s.v.); Grillo 5 (dal 63′ Napoletano 5.5), Balde 5 (dal 87′ Zuppel s.v.), Catania 6 (dal 46′ Curiale 6). A disposizione: Lewandowski, Camilleri, Berto, Ferrini, Nicosia, Fazzi. Allenatore. Auteri.

CROTONE (4-3-3): Branduani; Calapai, Golemic, Cuomo, Giron; Giannotti (46′ Awua), Petriccione, Tribuzzi (dal 58′ Vitale); Chiricò (dal 73′ Pannitteri), Gomez, Kargbo (dal 73′ Panico). A disposizione: Dini, Gattuso, Bove, Papini, Crialese, Filosa, Rojas, Tumminello, Bernardotto, Cantisani. Allenatore: Nardecchia (Lerda squalificato).

ARBITRO: Pascarella di Nocera Inferiore (Assistenti: Lencioni e Toce).

MARCATORI: al 30′ Marino (M), al 32′ rig. Chiricò, al 45’+1 Kargbo, al 47′ Tribuzzi, al 52′ Awua, al 65′ Konate (M).

Messina-Crotone, la cronaca testuale live

90’+5 – Finisce così: il Crotone passa a Messina per 2-4.

90’+4 – Traversa di Curiale su punizione!

90′ – Sono 5 i minuti di recupero.

86′ – La gara si avvia verso la fine, poche emozioni in questa fase e squadre stanche.

78′ – Fase di stanca adesso, i cambi hanno protetto il Crotone e il Messina non riesce a sfondare come dopo il 2-4.

73′ – Panico e Pannitteri: doppio cambio per il Crotone.

69′ – Fofana da fuori, palla alta. Messina rinfrancato dal gol, ora vuole tentare il miracolo.

65′ – GOL KONATE, 2-4! Fiammata Messina: cross dalla zona di centrocampo, Konate di testa da posizione defilata e beffato Branduani. Che partita al Franco Scoglio!

62′ – Fiorani e Napoletano gli ultimi due nuovi ingressi di Auteri: altri due cambi per il Messina.

52′ – INCUBO MESSINA, IL CROTONE FA POKER! Ancora pallone in mezzo, ancora maglie larghe della difesa, e anche il piccolo Awua può battere Daga di testa. Non siamo nemmeno all’ora di gioco è già la partita è virtualmente chiusa.

47′ – SUBITO 1-3 PER IL CROTONE: Tribuzzi fa tris, qualche secondo dopo il clamoroso palo di Chiricò. Palla in mezzo, il 19 la prende di testa, Daga respinge ma poi il tap-in è facile. Secondo tempo tutto il salita per il Messina.

46′ – Comincia la ripresa di Messina-Crotone, si riparte dall’1-2. C’è un cambio per parte: Curiale per Catania nei locali e Awua per Giannotti negli ospiti.

SECONDO TEMPO

45’+2 – L’arbitro fischia la fine dopo due minuti di recupero: termina il primo tempo col Crotone avanti in rimonta.

45’+1′ – IL CROTONE LA RIBALTA, E’ 1-2! Kargo inventa, la difesa respinge male, lo stesso ex Reggiana tira una sassata verso la porta e completa la rimonta dei calabresi a ridosso dell’intervallo. Dalla tribuna, qualche bottiglietta cade in campo, provocando attimi di confusione.

42′ – Il Messina vicino al nuovo vantaggio: servito Catania in profondità, l’attaccante conclude di destro, da posizione un po’ defilata, ma la palla finisce alta. Si attende a breve il recupero.

35′ – Dopo i primi 25 minuti, poveri di occasioni, incredibile quanto accaduto nei successivi dieci: due rigori, di cui uno fallito, e due gol. La partita si infiamma.

34′ – Dopo il gol, scaramucce in campo tra i calciatori: ad avere la peggio è il ds del Messina Pitino, espulso.

32′ – IL CROTONE PAREGGIA! Questa volta Chiricò non sbaglia: stesso movimento, sempre col sinistro e sempre a destra del portiere, questa volta spiazzato. E’ già 1-1.

31′ – Ancora rigore per il Crotone! Neanche il tempo di festeggiare che l’arbitro assegna un altro tiro dal dischetto al Crotone: è Daga ad entrare in ritardo sull’avversario, spuntato da dietro ai difensori.

30′ – SI SBLOCCA IL MATCH, IL MESSINA VA IN VANTAGGIO! Gol sbagliato, gol subito: un classico. Dopo il rigore fallito da Chiricò, passano i padroni di casa con Marino, bravo a raccogliere di testa il cross dalla sinistra di Versienti.

26′ – ALTO! Clamoroso errore di Chiricò dal dischetto: l’attaccante dei calabresi scivola al momento del tiro, il corpo rimane all’indietro e il pallone finisce alto sopra la traversa.

25′ – Calcio di rigore per il Crotone! Tribuzzi scappa via verso la porta in gran velocità, contatto con Konate e per l’arbitro non c’è dubbio: dal dischetto Chirico.

19′ – Primo giallo anche in campo, è per il Messina: fallo di Versienti, ammonito.

13′ – Giallo per mister Auteri: qualche protesta di troppo verso l’arbitro, il quale estrae il giallo.

12′ – Triplo corner di fila per il Crotone, ma nulla di fatto.

7′ – Nessuna occasione in questo avvio, ma entrambe le squadre si mostrano abbastanza propositive e tutt’altro che rinunciatarie.

1′ – Comincia il match e anche il campionato di Messina e Crotone!

PRIMO TEMPO

Messina-Crotone, le formazioni ufficiali

MESSINA: 1 Daga, 4 Marino, 6 Fofana, 7 Grillo, 10 Balde, 14 Konate, 17 Filì, 19 Angileri, 20 Catania, 23 Trasciani, 27 Versienti. A disp.: 22 Lewandowski (GK), 5 Berto, 9 Zuppel, 11 Curiale, 15 Ferrini, 16 Camilleri, 21 Piazza, 24 Nicosia, 26 Fazzi, 28 Fiorani, 70 Napoletano. All. Auteri.

CROTONE: 22 Branduani, 2 Giron, 3 Cuomo, 5 Golemic, 7 Giannotti, 9 Gomez, 10 Petriccione, 19 Tribuzzi, 24 Kargbo, 26 Calapai, 32 Chiricò. A disp.: 1 Dini (GK), 12 Gattuso (GK), 6 Bove, 11 Bernardotto, 13 Vitale, 15 Papini, 20 Rojas, 23 Crialese, 25 Filosa, 29 Cantisani, 37 Panico, 77 Pannitteri, 86 Awua, 93 Tumminello. All. Nardecchia (Lerda squalificato).