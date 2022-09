Messina, contributi per la rimozione dell’amianto dalle abitazioni private: il 28 novembre la scadenza del bando

28 Settembre 2022 11:35

Gruoppo di lavoro dell’Ordine degli Ingegneri di Messina per supportare i Privati nelle Richieste dei Contributi Regionali

IL 28 novembre scade il Bando con cui la Regione Sicilia (DECRETO REG. SICILIA n. 868 del 6/9/22) concede contributi, a Fondo Perduto, per la Rimozione e Smaltimento di Manufatti contenenti amianto. L’Ordine degli Ingegneri di Messina per venire incontro ai privati e amministratori di condominio, che volessero accedere a questa importante misura di finanziamento regionale, ha costituito un gruppo di lavoro composto da Esperti del Settore per l’istruzione delle richieste di contributo. Il Gruppo di Lavoro è coordinato dall’ ing. Francesco Brando.

BENEFICIARI

Unità immobiliari destinate a civile abitazione

ATTIVITA’ REALIZZABILI

Interventi di rimozione e successivo smaltimento di manufatti o materiali contenenti amianto presenti in unità immobiliari destinate a civile abitazione, relative pertinenze, ovvero concernenti manufatti condominiali, riguardanti:

– coperture in cemento-amianto;

– manufatti in cemento-amianto posti all’interno degli edifici quali, a titolo esemplificativo, canne fumarie, tubazioni, vasche, serbatoi;

– pavimenti in vinyl-amianto;

– manufatti in amianto friabile;

– materiali presenti/depositati in aree private, purché non si tratti di rifiuti abbandonati;

IMPORTI

€ 5.000,00 a fondo perduto per ogni immobile

SCADENZA

28 novembre 2022

INFORMAZIONI E BANDO

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-energia-servizi-pubblica-utilita/dipartimento-acqua-rifiuti/bando-concessione-contributo-rimozione-manufatti-contenenti-amianto?fbclid=IwAR01WZPwzsQo8uHgOmNKR-kLbl1YnHYfsOdkVMg-R2UIVQ42zcOlVxR183c