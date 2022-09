Messina: chiusa al transito la sp 161/a Alcara Li Fusi-Longi

30 Settembre 2022 17:25

La comunicazione della Città Metropolitana spiega i percorsi alternativi

Nell’area dei Nebrodi, in provincia di Messina, è stata disposta la chiusura al transito della strada provinciale 161/a Alcara Li Fusi – Longi. L’interdizione avrà vigore dal 30 settembre al 31 ottobre 2022, dal Km. 0+350 al Km. 2+700. La III Direzione “Viabilità Metropolitana” della Città Metropolitana di Messina, come si legge nel comunicato stampa, “ha disposto la chiusura al transito, dal 30 settembre al 31 ottobre 2022, di un tratto della strada provinciale 161/a Alcara Li Fusi – Longi, dal Km. 0+350 al Km. 2+700, per consentire il completamento dei lavori in corso di esecuzione”.

Si suggeriscono i percorsi alternativi:

da Longi verso Alcara li Fusi, deviazione in contrada Eremo sulla strada comunale Villicanò-Timpa Canale fino al bivio Area Cutti;

da Alcara li Fusi verso Longi, deviazione al Bivio Area Cutti sulla strada comunale Villicanò-Timpa Canale fino alla contrada Eremo.

E’ consentito ai soli residenti raggiungere le proprie abitazioni nel tratto interessato dall’interdizione.