Messina, chiude lo storico negozio Bisazza1888

22 Settembre 2022 10:39

Lo store in via Camiciotti abbassa definitivamente le serrande: l’annuncio sui social

Un altro pezzo di storia e di cuore della città di Messina che chiude definitivamente. Abbasse le serrande per l’ultima volta Bisazza1888, storico punto vendita di Liste Nozze con articoli da regalo, tavola, cucina, arredo, illuminazioni. “Vi aspettiamo per concludere questo lungo viaggio insieme”, scrivono i titolari del negozio sui social per annunciare la svendita per cessazione attività. Un punto di riferimento per molti messinesi, situato in via Camiciotti.

E questo il segnale dell’economia che cambia nelle città, come anche si modificano le necessità delle nuove generazioni di consumatori. Bisazza1888 e i suoi proprietari erano molto apprezzati per la cordialità e professionalità sempre dimostrata, lo dimostrano i tanti messaggi di solidarietà apparsi in queste ore sui social.