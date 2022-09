Risanamento Messina, Carfagna a Provenzano: “mi aspettavo un grazie, mio stile è diverso”

22 Settembre 2022 18:29

Carfagna: “mi sarei aspettata che Giuseppe Provenzano, da siciliano, mi ringraziasse per il piano di abbattimento delle baraccopoli di Messina”

“Mi sarei aspettata che Giuseppe Provenzano, da siciliano, mi ringraziasse per il piano di abbattimento delle baraccopoli di Messina che abbiamo finanziato e messo in atto, restituendo una vera casa già a 200 famiglie, così come io gli ho riconosciuto il merito di aver ottenuto la decontribuzione per gli assunti nel Sud. Questa è la diversità di stile tra noi e loro, rispetto alla quale gli elettori domenica potranno esprimersi”. E’ quanto afferma Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale.

“Spero che quelli di Messina riconoscano il nostro impegno per sanare una vergogna storica per la Sicilia e per tutto il Sud che il vicesegretario del Pd, da ministro del Sud e da siciliano non ha avuto la capacità di risolvere e oggi l’umiltà e l’onestà di riconoscere”, conclude Carfagna.