5 Settembre 2022 16:09

Tragedia a Torrenova dove un 58enne, Bruno Barbagiovanni, carabiniere in pensione, è morto a causa di un incendio

Bruno Barbagiovanni, 58enne carabiniere in pensione, è morto a causa di un incendio sprigionatisi in un deposito a Torrenova in provincia di Messina. Sul posto i Vigili del Fuoco di Sant’Agata Militello che, una volta domate le fiamme, hanno rinvenuto il cadavere dell’uomo carbonizzato all’interno.

Al momento sconosciute le cause del furioso incendio: i carabinieri stanno conducendo le indagini.