Parcheggio Palacultura a Messina, Basile: “sarà riaperto in pochi mesi”

7 Settembre 2022 11:58

Il sindaco ha spiegato: “si è pensato di renderla fruibile al pubblico nel prossimo mese di novembre”

Nell’ambito della strategia complessiva attuata in materia di mobilità urbana, questa mattina l’amministrazione Comunale di Messina e gli enti preposti effettuato un sopralluogo presso il parcheggio sottostante il Palacultura di Viale Boccetta. Tante proposte sono state avanzate negli anni, in passato è stato utilizzato per la sosta delle auto della Polizia Municipale, ma di concreto non è stato fatto nulla. Adesso però l’attenzione del Sindaco Federico Basile è alta, lo dimostra quanto scrive in un post su Facebook.

“Una infrastruttura importante come quella del Palacultura, situata peraltro in una zona particolarmente trafficata, possa costituire una risorsa significativa in termini di parcheggio. In tal senso si è pensato di riaprirla alla pubblica fruizione nel prossimo mese di novembre, una volta avviate le necessarie procedure, in sinergia con ATM Spa. Andiamo avanti”, scrive Basile.