Messina, Bartolotta (Pd): “necessario riformare le modalità di accesso alla Facoltà di Medicina”

6 Settembre 2022 14:16

“Nel giorno in cui si svolgono le prove di ammissione alla Facoltà di Medicina e Odontoiatria è doveroso per chi è impegnato in politica fare una attenta riflessione su questa modalità di reclutamento che ritengo non essere più attuale, se si considerano le gravi carenze di personale che si registrano all’interno del Sistema Nazionale Sanitario. Sarebbe, invece, opportuno stabilire degli strumenti decisamente più moderni per l’accesso degli studenti a questa facoltà che, senza tralasciare attitudine alla professione e meritocrazia, offra una risposta adeguata al grande fabbisogno delle nostre strutture sanitarie”, dichiara in una nota il candidato alle prossime elezioni regionali per il collegio di Messina, Nino Bartolotta (Pd).

“E’ necessario ricordare che, mentre nel nostro Paese confermiamo, quasi fosse una consuetudine, il numero chiuso per l’accesso a Medicina, siamo costretti, allo stesso tempo, a far arrivare dottori dalla Romania e Albania perché in Italia non abbiamo abbastanza camici bianchi per far fronte alle richieste degli utenti, in modo da garantire la salute dei cittadini”, conclude.