Messina, attenzione rivolta al Parco Aldo Moro: Carbone illustra il progetto ForestaMe

6 Settembre 2022 16:42

“Il Comune di Messina potrà finalmente restituire alla città un polmone verde eccezionale”, ha spiegato il Consigliere Comunale

Grande attenzione sul Parco Aldo Moro dopo l’episodio avvenuto qualche giorno fa, nel quale un grosso ramo d’albero è caduto su un’automobile. “Oggi in III Commissione Consiliare si è discusso del progetto ForestaMe con il quale il Comune di Messina potrà finalmente restituire alla città un polmone verde eccezionale: il Parco Aldo Moro sul Viale Regina Margherita. L’occasione è stata proficua per rammentare che gli oneri di manutenzione sono a carico del Comune di Messina che ha avuto in affidamento dall’INGV (ente proprietario) l’area fino al 2036”, è quanto ha affermato in una nota il Consigliere Comunale Dario Carbone.

“È opportuno infatti potare urgentemente gli arbusti sporgenti sul viale Regina Margherita per evitare ulteriori danni a cose e/o persone come segnalato unitamente a Debora Buda – Vicepresidente della IV Municipalità nei giorni scorsi. Ugualmente importante è progettare e investire sull’area mettendo a bilancio delle risorse economiche che possano consentire la realizzazione di opere murarie come chioschi, punti ristoro, wc e aree attrezzate così da renderla nel prossimo futuro un fiore all’occhiello di Messina”, conclude la nota.