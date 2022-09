Messina, ATM annuncia 15 nuove assunzioni

15 Settembre 2022 14:51

Quindici nuovi assunti in ATM: 11 ricopriranno la mansione di manutentore, 4 quella di autista

Undici manutentori e quattro autisti hanno firmato oggi il loro contratto di assunzione con ATM S.p.A. Si tratta di un sogno che si avvera per i giovanissimi ragazzi presenti nella graduatoria dei manutentori apprendisti che speravano di riuscire ad entrare nel mondo del lavoro, e per gli autisti selezionati sia della long list che dalla graduatoria in apprendistato. “Ancora una volta dalla nascita della Società per azioni – dichiara il presidente di ATM, Giuseppe Campagna – ATM da opportunità di lavoro stabile ai giovani e meno giovani, mantenendo al proprio interno i servizi essenziali e alzando la qualità dell’offerta alla cittadinanza.

È sempre una grande emozione incrociare gli sguardi pieni di soddisfazione dei nuovi membri della famiglia di ATM che firmano il loro contratto di lavoro a tempo indeterminato”. Le assunzioni annunciate nelle scorse settimane vanno a rafforzare il settore manutentivo, che si occupa della pulizia dei mezzi, dell’efficienza della segnaletica di fermata e delle pensiline, della manutenzione dei parcheggi, degli infopoint e dello stabile di ATM, e il gruppo degli operatori di esercizio per mantenere adeguato il numero di autisti in linea a fronte dei pensionamenti e dell’implementazione dei kilometri da percorrere.