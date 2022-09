Messina: aperto fino al 30 settembre il Bando per la selezione degli Operatori Volontari di Servizio Civile

2 Settembre 2022 11:36

Il Commissario Straordinario dell’ASP di Messina, Dr. Bernardo Alagna, comunica che l’Azienda, accreditata all’Albo del Servizio Civile Universale, partecipa al bando 2022 con la selezione di 12 Operatori Volontari da impiegare nei progetti “Online & Offline” e “Cittadini digitali si diventa”

Il Commissario Straordinario dell’ASP di Messina, Dr. Bernardo Alagna, comunica che l’Azienda, accreditata all’Albo del Servizio Civile Universale, partecipa al bando 2022 con la selezione di 12 Operatori Volontari da impiegare nei progetti “Online & Offline” e “Cittadini digitali si diventa”. I due Progetti fanno parte del Programma sperimentale “Servizio Civile Digitale – Essere Cittadino, oltre lo status”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con i fondi del PNRR e finalizzato all’impiego, per la durata di un anno, di giovani opportunamente formati, con il compito di aiutare gli Utenti nell’utilizzo dei servizi online e telematici della Pubblica Amministrazione e dell’ASP in particolare, e di sostenere lo sviluppo della cultura e dei servizi digitali. Quattro le sedi previste per il Progetto “Online & Offline”: il Poliambulatorio di Pistunina, a Messina, e i Presidi Ospedalieri di Taormina, Milazzo e Sant’Agata Militello, scelti sia per la possibilità di intercettare un importante flusso di utenza, sia per la disponibilità di locali e risorse adeguati ad ospitare le postazioni del Servizio Civile Digitale a cui potranno rivolgersi i Cittadini per informazioni e supporto.

Il Progetto “Cittadini digitali si diventa” sarà invece realizzato a Palazzo Geraci, nelle sedi del Sistema Informativo Aziendale (SIA – Controllo di Gestione) e del Servizio Civile. La finalità di questo progetto sarà di accrescere la cultura digitale attraverso diverse iniziative: implementando il sito web dell’ASP con contenuti e spazi di dialogo appositamente studiati, effettuando attività formative per particolari categorie di cittadini a rischio di esclusione digitale. Le azioni previste dai progetti saranno inoltre a supporto dello sviluppo dei servizi online dell’Azienda. Importante il contributo fornito dai Partner e mirato a sostenere gli specifici obiettivi di ciascun progetto: OMCEO Messina garantirà l’attivazione della rete informativa dei Medici di Medicina Generale della provincia nel primo caso, mentre ALuMnime, l’Associazione degli ex Allievi dell’Università di Messina, collaborerà nella implementazione del sito web dell’ASP. A supporto dell’intero Programma di intervento, l’Azienda Ospedaliera Papardo, partner di rete.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno compilare e presentare la domanda di partecipazione entro le ore 14.00 del 30 settembre 2022, esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it tramite PC, tablet e smartphone. Per approfondire quanto previsto dal Bando Volontari 2022, acquisire notizie sul servizio civile e conoscere i Progetti attivi sul territorio di interesse, il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale ha messo a disposizione un sito dedicato: www.scelgoilserviziocivile.gov.it. Informazioni dettagliate e complete sul bando, sui progetti dell’ASP e sulla modalità di presentazione della domanda possono essere reperite anche visitando il sito aziendale www.asp.messina.it , nella pagina dedicata al Servizio Civile.