Messina, il pilota Antonio Ricciari torna alla Dakar Classic 2023

19 Settembre 2022 11:00

Il pilota messinese Antonio Ricciari torna alla Dakar Classic 2023: dal 22 al 25 settembre, in Turchia, primo test per la sua Mitsubishi Pajero V 20

Antonio Ricciari è pronto a riportare Messina e la Sicilia alla ribalta internazionale della Dakar 2023, la gara di rally raid più affascinante e più blasonata al mondo che si correrà dal 31 dicembre al 15 gennaio del prossimo anno ancora in Arabia Saudita. A tutt’oggi infatti, il pilota messinese è l’unico concorrente siciliano iscritto alla Dakar Classic. Dopo aver conquistato nella scorsa edizione il 35esimo posto, arrivando primo fra gli italiani in gara su 180 equipaggi nella categoria Classic, Ricciari, torna in pista nell’edizione 2023 con rinnovato impegno e maggiore consapevolezza.

“L’obiettivo primario è sempre quello di arrivare fino in fondo e questo alla Dakar non è mai facile.” Dichiara il pilota messinese. “Mi aspetto di confermare l’ottimo risultato del 2022 e se possibile di fare ancora meglio. Con la mia riconfermata scuderia Rteam RalliArt abbiamo maturato un anno di esperienza che certamente ci sarà utile per disputare una gara ancora più performante.”

La preparazione di Ricciari per il grande appuntamento sta per iniziare.

Da giovedì 22 a domenica 25 settembre il pilota messinese correrà l’International BAJA TROIA TURKEY, gara che ha ottenuto lo status di FIA Cross-Country Bajas European Cup Candidate Race nel calendario 2022 .

E sarà questo il primo importante test per la sua Mitsubishi Pajero V 20 auto con la quale correrà la Dakar 2023, che i tecnici stanno mettendo a punto proprio in funzione delle caratteristiche della Dakar Classic, sia in termini di affidabilità che di prestazioni in gara.

La corsa, che durerà 4 giorni, prevede 8 Prove Speciali per una lunghezza totale di 550 km che si svolgeranno intorno ai villaggi di Bayramiç, Terziler, Kuşçayırı, Karapınar e Salihler. Tra queste ci saranno 3 Super Stage Audience Stages preparate nel Çanakkale Center.

La lunghezza totale della gara sarà di 900 km e potrà essere seguita in diretta su bajatroiaturkey.com . 37 le squadre partecipanti divise nelle classi Rally e Raid. a gara Alla Baia Troia Turkey Antonio Ricciari avrà come navigatrice Simona Morosi, pilota romana d’ esperienza che lo scorso anno alla Dakar era alla guida del camion che forniva l’assistenza in gara ai piloti della Rteam RalliArt.

Quanto al ruolo di coopilota alla Dakar2023 è in corso un’importante trattativa che potrebbe portare Ricciari ad avere accanto un importante nome del mondo del rally raid. La Dakar 2023 partirà il 31 dicembre 2022 da Sea Camp, per arrivare a Dammam il 15 gennaio 2023, 14 le prove speciali e un prologo per circa 5000 km di prove cronometrate. Il 70% del percorso sarà inedito.