Messina, l’Assessore Caruso ricevuto a Caravaggio dal Sindaco Bolandrini

8 Settembre 2022 09:02

Il Sindaco Bolandrini è stato presente a Messina in occasione del Convegno “Caravaggio e Caravaggeschi a Messina”

L’Assessore alla Cultura e Turismo Enzo Caruso, in transito per Bergamo per motivi personali, è stato ricevuto dal Sindaco del Comune di Caravaggio, Claudio Bolandrini. Accolto dal Primo cittadino e dall’Assessore alla Cultura Juri Cattelani nello storico Palazzo Municipale risalente al XVI secolo, insieme alla prof.ssa Silvana Pradella, presidente dell’Associazione PRAMA CULTURA di Bergamo, l’Assessore Caruso ha rinnovato, a nome del Sindaco Federico Basile, l’intenzione manifestata dal suo predecessore Cateno De Luca di avviare percorsi interculturali tra le due città accomunate nel nome di Caravaggio.

“In particolare, attraverso un’opportuna promozione, – ha spiegato l’Assessore Caruso – gli attuali flussi turistici bergamaschi indirizzati fino ad oggi verso Malta, potrebbero fare tappa a Messina per ammirare i capolavori di Michelangelo Merisi esposti al Museo Regionale, non tralasciando possibili scambi culturali tra i licei delle due Città, legati alle gite di istruzione”. Il Sindaco Bolandrini è stato presente a Messina in occasione del Convegno “Caravaggio e Caravaggeschi a Messina”, organizzato dal Comune e coordinato dalla dott.ssa Grazia Musolino, nell’ambito degli eventi riferiti al 450° Anniversario della nascita di Michelangelo Merisi, durante il quale ha avuto modo di ammirare i capolavori del suo concittadino.