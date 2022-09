Ritorno a scuola in Calabria, il messaggio agli studenti del presidente Occhiuto | VIDEO

14 Settembre 2022 12:00

Ritorno a scuola in Calabria, il messaggio agli studenti del presidente Occhiuto: “finalmente si torna in classe senza mascherina”

Nell’occasione dell’inizio dell’anno scolastico in Calabria, il presidente della Giunta Regionale, Roberto Occhiuto, in un video, ha voluto porgere ai ragazzi “l’augurio di buon nuovo anno di scuola. Finalmente si torna alla normalità, in classe senza mascherine e con più socialità. Ricordatevi sempre di inseguire i vostri sogni, e tutto sarà possibile”.

“Auguri di buon lavoro anche alle maestre, ai maestri, agli insegnanti e ai presidi. Buon nuovo inizio a tutti”, conclude il presidente Occhiuto.